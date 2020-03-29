سلطنة عمان تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأحد، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض" كوفيد - 19".

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن بيان لوزارة الصحة أن 5 من الحالات الجديدة مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين و8 مرتبطة بالسفر، فيما تخضع حالتان للتقصي الوبائي.

وأضاف البيان أن العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة أصبح 167 حالة، فيما تماثلت 23 حالة للشفاء.

#وزارة_الصحة تعلن عن تسجيل (١٥) خمس عشرة حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا #كوفيد١٩ خمس (٥) حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وثمان (٨) مرتبطة بالسفر وتخضع حالتان للتقصي الوبائي. pic.twitter.com/6p6iKiVOhb — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 29, 2020

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 646 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء كما تجاوز عدد الوفيات 30 ألف.