السعودية تعلن تقديم موعد منع التجول في جدة وتعليق الدخول والخروج منها

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة مساء من اليوم الأحد، وتعليق الدخول والخروج منها.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، فقد "تقرر تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد 5 شعبان 1441 هجرية الموافق 29 مارس 2020 ميلادية، وللمدة المقررة في الأمر الملكي الصادر في 27 رجب 1441 هجرية".

وأضاف المصدر أنه تم "تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة"، موضحا أن قرار التعليق لا يشمل الفئات المستثناة في قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وأكد أن "استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع، والله الموفق".

— واس العام (@SPAregions) March 29, 2020

​وكان العاهل السعودي الملك سلمان، أصدر يوم الاثنين الماضي، أمرا بحظر التجول من السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمدة 21 يوما، فيما شددت حظر التجول في أنحاء البلاد، يوم الأربعاء الماضي، ليشمل منع الدخول أو الخروج من العاصمة الرياض ومدينتي مكة والمدينة فضلا عن منع الانتقال بين جميع مناطق المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، "تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 1203".

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، إنه تم "تسجيل 99 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، من بينها 10 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة، وبذلك يكون إجمالي الإصابات 1203". وأضاف أنه "تم تسجيل حالة وفاة لمواطن من الرياض كان يعاني من أمراض مزمنة، وبذلك يصل إجمالي الوفيات إلى 4 حالات"، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات العزل المنزلي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.