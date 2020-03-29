مركز الروسي للمصالحة: لم نسجل عودة لاجئين إلى سوريا من الخارج خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الأحد، أنه لم يسجل أي عودة للاجئين السوريين إلى بلادهم سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال المركز في نشرة له بهذا الشأن، نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 ساعة الأخيرة لم تجر عملية عودة اللاجئين إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية".

وأشار المركز إلى عدم تسجيل عودة للنازحين خلال الفترة ذاتها إلى داخل البلاد.

وبحسب المركز قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي والمنشآت من الألغام على مساحة 2.2 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 59 عبوة ناسفة.