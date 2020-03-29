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11:57 GMT29 مارس/ آذار 2020
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    Manama, Bahrain. (File) البحرين المنامة

    تفاصيل أزمة العالقين البحرينيين ... واجتماع عاجل بين الحكومة والبرلمان

    © CC BY-SA 4.0 / Wadiia / Manama
    العالم العربي
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    هدد مجموعة من أعضاء مجلس النواب البحريني في وقت سابق بمقاطعة جلسة البرلمان بداية من الثلاثاء 31 مارس، حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لعودة العالقين بالخارج بعد أن أجبر تفشي فيروس كورونا معظم شركات الطيران على وقف رحلاتهم.

    وبحسب مصادر برلمانية سارعت الحكومة بالاجتماع مع هيئة مكتب مجلس النواب، اليوم الأحد، لإطلاعهم على كافة التدابير المتخذة بشأن عودة العالقين. 

    وحسب نص البيان قال النواب "إننا سنضطر مرغمين إلى مقاطعة جلسات مجلس النواب واجتماعات اللجان فيه، اعتبارا من جلسة يوم الثلاثاء القادم الموافق 31 مارس 2020، كما أننا نعتزم تقديم طلب مناقشة إلى هيئة مكتب المجلس مطلع الأسبوع المقبل حول قضية العالقين في الخارج، حتى نطمئن إلى أمر عودتهم مكرمين إلى أرض الوطن دون إبطاء أو تسويف". 

    خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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    من ناحيته قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني، عبد النبي سلمان، إن البيان الذي صدر في وقت سابق من 15 نائبا في البرلمان كان هدفه الضغط النيابي بشأن عودة العالقين في مطاري مسقط والدوحة. 

    وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن النواب طالبوا بعودة جميع العالقين في الخارج، خاصة بعد استياء العالقين من الإبطاء في إجراءات العودة. 

    وأوضح أن الجهود تكللت في نهاية المطاف بعودة العالقين من مسقط، فيما يتم العمل على عودة العالقين في الدوحة والهند وإيران والأردن. 

    وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء خليفة بن سلمان أكد أن البحرين لن تتخلى عن أبنائها، فيما تولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بشأن العالقين في الخارج. 

    وتابع "الإرباك الحاصل الآن في الأزمة نتيجة الوضع الطارئ الذي حدث في العالم وفي البحرين، ونحن على ثقة أن المسؤولين في الخارجية والمملكة حريصون على عودة كل أبناء المملكة مكرمين، وفي نفس الوقت لا يرتبط الأمر بموقف مسؤول أو شركة طيران بل بالموقف الرسمي والذي يتكامل معه الموقف النيابي". 

    وشدد على أن البرلمان يسعى لحث الجهات الرسمية وبعض الشركات لتدبير الحلول العاجلة خاصة في ظل جهود ولي العهد البحريني بتوجيهات من قيادة البلاد ممثلة في ملك البحرين، وأن بعض تداعيات الأزمة أثرت على الجميع وهو ما ترك بعض الآثار السلبية في المشهد، إلا أن الشارع البحريني يتطلع لإجراءات أسرع وأخبار سارة بشأن عودة جميع العالقين. 

    فيما أكدت النائبة زينب عبد الأمير أن الحكومة عقدت اجتماعا اليوم مع النواب لإطلاعهم على جدول رحلات عودة العالقين.

    وأضافت عبد الأمير، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن اجتماع الحكومة مع رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب ورؤساء اللجان، جاء على خلفية البيان السابق للنواب بشأن أزمة العالقين في الخارج. 

    حسين عبد اللهيان
    © Sputnik .
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    وأوضحت الأمير أن الحكومة أطلعت البرلمان على كافة التفاصيل والتدابير وجدول الرحلات بشأن العالقين في الخارج. 

    وفي وقت سابق انتقدت زينب عبد الأمير، عضو مجلس النواب البحريني، بطء اتخاذ إجراءات سريعة من وزارة الخارجية البحرينية، ودعت إلى سرعة اتخاذ الإجراءات وإصدار بيانات لإطلاع العالقين على كافة الإجراءات التي تتخذ، والتعامل مع الأمر بشكل أكثر سرعة بعد توجيهات ولي العهد بذلك.

    وفي وقت سابق أكدت فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، أن المملكة بتوجيهات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تولي اهتماما كبيرا بفيروس كورونا المستجد.

    وقالت زينل لوكالة "سبوتنيك"، إن المملكة اتخذت العديد من الاجراءات التي تستهدف سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، كما اتخذت خطوات استباقية وإجراءات احترازية وقائية عالية المستوى لمكافحة الفيروس، بما يتواءم مع المعايير الدولية، وهو الأمر الذي نال إشادة وتقدير منظمة الصحة العالمية.

    وأشارت إلى المتابعة الحثيثة والمستمرة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد وإشرافه على أعمال الفريق الوطني لمكافحة الفيروس، وهو الفريق الذي يقوم بجهود كبيرة في التصدي للفيروس، لاسيما وأنه يضم في عضويته العديد من الوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة.

    ونفت رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين المزاعم الخاصة بأن البحرين متباطئة في إجراءات استعادة العالقين في إيران، مؤكدة أن المملكة منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد دعت عبر وزارة الخارجية جميع مواطنيها الموجودين في إيران إلى تسجيل بياناتهم حتى يتسنى لها حصرهم ومن ثم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة عودتهم، كما أن وزارة الصحة وبالتعاون مع الجهات المختصة أعلنت عن تنفيذ خطة لإجلاء للمواطنين البحرينيين في إيران بما يضمن وصولهم بأمان وفق إجراءات احترازية محكمة من أجل سلامتهم. 

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    قطر, إيران, أخبار العالم العربي, فيروس كورونا, البحرين
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