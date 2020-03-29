" التحالف" يخلي قاعدة كركوك الجوية ويسلم الحكومة ممتلكات بقيمة مليون دولار

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إخلاء قاعدة "كي 1" العسكرية، في محافظة كركوك العراقية، وتسليم ممتلكات بقيمة مليون دولار إلى الحكومة العراقية، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بالهجمات الأخيرة على مواقعه أو تفشي فيروس كورونا.

القاهرة – سبوتنيك. وأكد التحالف الدولي، في بيان، نشره عبر تويتر، اليوم الأحد "جرت اليوم 29 آذار/ مارس مراسم تسليم المنطقة الخاصة بالتحالف الدولي ضمن قاعدة كركوك الجوية من قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب إلى القوات العراقية".

وأضاف "يقوم التحالف بإعادة تمركز مواقع قواته في العراق.. وإن عملية نقل القواعد التي تم التخطيط لها مسبقًا، ليس لها علاقة بالهجمات الأخيرة ضد القواعد العراقية التي تستضيف التحالف أو الوضع الراهن لجائحة كوفيد 19 بالعراق".

وتابع "سلمت قوات التحالف ممتلكات بقيمة مليون دولار عند خروجها من مجمع قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب القاعدة الجوية العراقية K1".

وأعلن مصدر أمني عراقي، يوم الخميس الماضي، أن قوات التحالف الدولي انسحبت من قاعدة "القيارة" الجوية بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر الأمني في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن التحالف الدولي انسحب من قاعدة "القيارة" الجوية في نينوى وسلمها للقوات العراقية.