ارتفاع حالات الشفاء من كورونا وانخفاض الإصابات في العراق

سجل العراق انخفاضا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاعا في حالات الشفاء لليوم الثالث على التوالي، دون وفيات لأول مرة منذ أيام.

وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية ، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن مختبراتها سجلت 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي :-

7إصابات في جانب الرصافة من بغداد، وإصابة في مدينة الطب، دون تسجيل إصابة في جانب الكرخ، مع ثمانية إصابات في البصرة أقصى جنوب البلاد.

كما سجلت الوزارة، 11 إصابة بفيروس كورونا في محافظة كربلاء، و8 في أربيل مركز إقليم كردستان، وأيضا ً 8 في البصرة، و5 في النجف، وإصابة واحدة في السليمانية.

وأفادت الصحة، بإن مؤسسات سجلت 12 حالة شفاء تام من المرض موزعة بواقع 7 حالات في السليمانية، و3 في دهوك، بإقليم كردستان، وحالة في الرصافة ببغداد، وحالة في الديوانية.

وأكدت وزارة الصحة والبيئة، أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، منوهة إلى أن مجموع الإصابات الكلي بلغ 547 إصابة، و42 حالة وفاة، و143 شفاء تام.

وكانت الصحة قد أعلنت يوم أمس، تسجيل 48 إصابة، و4 وفيات حالتين في كل من العاصمة، بغداد، والبصرة.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.