الكويت تسجل 20 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 225 حالة

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالله السند، في مؤتمر صحفي للوزارة إن الحالات هي سبع مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة بواقع 6 حالات لمواطنين كويتيين وحالة واحدة لمقيمة فلبينية.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 20 حالة جديدة ب #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ليصبح الإجمالي 255 حالة pic.twitter.com/122D2cBOxG — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) March 29, 2020

وكان وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، أعلن في وقت سابق، اليوم الأحد شفاء 3 حالات جديدة من المصابين بالفيروس ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 67 حالة.

وقال الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من الفيروس.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 678 ألف إصابة، وأكثر من 31 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 146 آلاف.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.