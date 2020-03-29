وزير الصحة العراقي يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية... صور

استقبل وزير الصحة والبيئة العراقي الدكتور جعفر صادق علاوي، الدكتور أدهم اسماعيل ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق بمقر وزارة الصحة اليوم الأحد.

وتم خلال اللقاء بحث أطر التعاون المشترك بين الوزارة والمكتب الاقليمي ومناقشة الوضع الصحي في العراق في ظل انتشار وباء فايروس كورونا في العراق والعالم ومواجهة المرض والوقاية منه وعلاج المصابين.

واستعرض وزير الصحة والبيئة الواقع الصحي والبيئي مع ممثل المنظمة الدولية والموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق وعدد الاصابات وحالات الشفاء التي تتحقق وفق استخدام البروتوكولات العلاجية، مبينا أهمية القررات التي اتخذتها وزارة الصحة وخلية الأزمة في لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 كغلق الحدود وحظر التجوال والحجر الصحي وتخصيص المستشفيات الخاصة بالحجر والعلاج.

وأشاد علاوي بالتعاون الذي ابدته منظمة الصحة العالمية من خلال مكتبها الإقليمي في العراق والدول الصديقة، فضلا عن المرجعيات الدينية كافة والمؤسسات الحكومية العراقية التنفيذية والتشريعية والقوات الأمنية وكوادر وزارة الصحة والبيئة والمواطنين.

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد. 19" المعروف باسم (كورونا المستجد) ليصبح إجمالي الإصابات 547، فيما أكدت عدم تسجيل وفيات جديدة ليبقى عدد الوفيات بسبب الفيروس عند 42.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها حظر التجوال وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.