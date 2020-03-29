وزير النقل في حكومة صنعاء: 5.85 مليار دولار خسائر القطاع جراء الحصار

أعلن وزير النقل في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية المشكلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بصنعاء، زكريا الشامي، اليوم الأحد، أن خسائر قطاع النقل في اليمن جراء عمليات التحالف العربي، لا تقل عن 5 مليارات و856 مليون دولار.

القاهرة– سبوتنيك. وقال الشامي في مؤتمر صحفي في صنعاء، حسب قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن "خسائر قطاع النقل الجوي بالعدوان و الحصار كانت الأكبر بواقع لا يقل عن 4 مليارات و725 مليون دولار".

وأضاف: "خسائر قطاع النقل البحري بفعل العدوان والحصار قرابة مليار دولار، في حين تبلغ خسائر قطاع النقل البري 176 مليون دولار".

وأكد أن "الحصار الجائر جوا وبحرا وبرا أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في العالم بحسب توصيف تقارير الأمم المتحدة، وأحدث شللا تاما في قطاع النقل وعزل اليمن عن العالم".

من جهته، اتهم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بصنعاء، محمد عبد القادر، التحالف العربي، بـ"تعمد تدمير المطارات المدنية اليمنية والأجهزة الملاحية ومحطات الأرصاد بشكل شبه كامل".

وذكر أن "الخسائر المباشرة للبنية التحتية لقطاع الطيران اليمني بلغت ملياراً و700 مليون دولار"، موضحا أن "خسائر الخطوط الجوية اليمنية أكثر من مليار و550 مليون دولار، فيما بلغت خسائر طيران السعيدة 86 مليون دولار".

وأشار رئيس هيئة الطيران بصنعاء، إلى أن "خسائر قطاعات السفريات والشحن الجوي وأنظمة الحجز الآلي تبلغ 657 مليون دولار".

ولفت إلى "انخفاض إيرادات القطاع الجوي نتيجة العدوان والحصار بنحو 520 مليون و500 ألف دولار".

ووفقاً لرئيس هيئة الطيران بصنعاء، "فقد 80 بالمئة من عمال قطاع الطيران وظائفهم جراء العدوان والحصار وإغلاق المجال الجوي لليمن".

على صعيد الأضرار في قطاع النقل البري، قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بصنعاء وليد الوادعي، إن "قطاع النقل البري تكبد خسائر نتيجة استهداف البنى التحتية تقدر بـ6 ملايين دولار".

وأضاف أن "الإيرادات المنهوبة نتيجة احتلال منفذي الوديعة وشِحِن، تبلغ 75 مليون دولار و241 ألف دولار".