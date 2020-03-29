شاهد كيف يتم فحص كورونا وأنت في السيارة بالإمارات... فيديو

دشنت الإمارات مركزا مخصصا لإجراء فحص لكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد من السيارة في العاصمة أبوظبي، هو الأول من نوعه في منطقة الخليج.

وبحسب مكتب أبوظبي الإعلامي، فإن المركز سيقوم بـ"توفير المسح الآمن خلال 5 دقائق من خلال أحدث أجهزة المسح، وكادر طبي مؤهل".

كما سيقدم المركز خدماته إلى "حوالي 600 شخص يوميا" خلال 12 ساعة عمل. وتكون الأولوية في الفحص لمن لديهم أعراض مرضية والمسنين والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة.

افتتحت صحة بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي مركز المسح من المركبة لفحص فيروس كوفيد 19، والذي يعتبر خامس مركز من نوعه في العالم، ويسرع عملية الفحص للمجتمع، إذ تنتهي إجراءات المسح خلال 5 دقائق pic.twitter.com/7sq8pTpuKw — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) March 29, 2020

وقام ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس السبت، بافتتاح المركز.

وقال بن زايد عبر حسابه بـ"تويتر"، إن "المركز ضمن "التدابير والإجراءات الوقائية المتواصلة التي نسعى إلى تعزيزها وتطويرها للحد من انتشار الفيروس".

افتتحت اليوم " مركز الفحص من المركبة " الذي أقامته" صحة " للأفراد للكشف عن فيروس " كورونا" ضمن التدابير والإجراءات الوقائية المتواصلة التي نسعى إلى تعزيزها وتطويرها للحد من انتشار الفيروس.. الفرق الطبية في الميدان بمثابة درع الوطن الذي يحمي صحة المجتمع وسلامته. pic.twitter.com/a15M15qGmJ — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) March 28, 2020

وسجلت الإمارات حتى أمس السبت، 468 إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة شخصين، بحسب وزارة الصحة.

وتم تمديد فترة برنامج التعقيم الوطني حتى السبت، 5 إبريل، لتغطية أكبر عدد ممكن من المرافق والمنشآت والمناطق، وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.

وكانت الإمارات قد أعلنت مؤخراً إغلاق جميع المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة في البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا.

كما قررت تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 678 ألف إصابة، ونحو 31 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 146 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.