جهاز أمن الدولة ينشر فيديو للتوعية من مخاطر "كورونا" في لبنان

نشرت المديرية العامة لجهازأمن الدولة في لبنان، اليوم، فيديو للتوعية من مخاطر فيروس "كورونا" المستجد وخطره على الأمن الصحي للمجتمع، وضرورة تعاون المواطنين في سبيل مكافحته والحد من انتشاره.

وتمنت المديرية على القنوات التلفزيونية والمواقع الالكترونية وسائر الوسائل الاعلامية، نشره وتكراره عدة مرات إن أمكن، وعبر الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن حملات التوعية في ظل التعبئة العامة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، اليوم الأحد، أن عدد الحالات المثبتة مخبريا بفيروس كورونا وصل إلى 438 حالة بزيادة 26 حالة عن يوم أمس.

وأشار التقرير اليومي عن آخر الإصابات بفيروس كورونا، إلى أنه حتى تاريخ اليوم الأحد بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة 438 حالة.