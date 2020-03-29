استحداث ردهة عزل خاصة بمصابي كورونا جنوبي العراق

أعلن مستشفى الرفاعي العام في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، عن استحداث ردهة عزل خاصة بالمصابين بفيروس كورونا في موقع شركة أصول القلعة للمقاولات النفطية بموقع شركته التي تقع على الطريق الخارجي الرابط بين مدينتي الرفاعي و قلعة سكر من خلال تبرع مدير الشركة بهذا المكان ليكون مخصصا للعزل.

وقال مدير المستشفى الدكتور صفاء خضير، إن هذا الإجراء هو حفاظا على الأهالي والكوادر العاملة في المستشفى حيث تحال اليها الحالات المؤكدة بالإصابة.

وأشار خضير إلى أن الموقع مجهز بكرفانات مجهزة بالتبريد والتدفئة إضافة إلى مطعم وجبات غذائية مع أسرة.

وأكد خضير، أن المستشفى رفدت الموقع بملاكات طبية وصيادلة وكوادر تمريضية ومختبرية مع الأدوية إضافة إلى فتح مختبر مجهز بالمستلزمات والأجهزة المختبرية مع سيارة إسعاف فوري بما يضمن العمل على مدار الساعة

وختم خضير بالقول، أن المستشفى ينسق عمله مع قطاع الرعاية الأولية في الرفاعي فضلا عن خلية الأزمة الخاصة بالمدينة.

وعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد. 19" المعروف باسم (كورونا المستجد) ليصبح إجمالي الإصابات 547، فيما أكدت عدم تسجيل وفيات جديدة ليبقى عدد الوفيات بسبب الفيروس عند 42.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها حظر التجوال وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.