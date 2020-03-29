وزارة الصحة السعودية تعلن 4 وفيات جديدة بـ"كورونا" وارتفاع الإصابات إلى 1299

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل أربع وفيات و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد "يضاف إلى عدد الحالات المسجلة سابقًا 96 حالة جديدة، ويبلغ عدد الحالات إلى 1299 حالة".

وأضاف: "تسجيل 4 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 8"، لافتًا إلى أن "معظم المصابين في حالة صحية طيبة بينهم 12 في حالة حرجة".

— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 29, 2020

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.