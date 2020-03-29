دبي توفر 178 ميغاوات من الكهرباء خلال "ساعة الأرض"

حققت إمارة دبي الخليجية نتائج مهمة على صعيد تقليل استهلاك الكهرباء خلال "ساعة الأرض 2020"، بعدما سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي انخفاضا في استهلاك الكهرباء في الإمارة بلغ 178 ميغا وات، بما يعادل تقليل 74 طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وانضم سكان دبي إلى الملايين حول العالم في التعبير عن تضامنهم مع الجهود الرامية إلى التصدي للأخطار الناجمة عن ظاهرتي الاحتباس الحراري والتغير المناخي، من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية خلال "ساعة الأرض"، التي احتفل بها العالم الساعة من الثامنة والنصف حتى التاسعة والنصف، مساء أمس السبت، تحت شعار "عبر بصوتك من أجل الطبيعة" فيما شاركت أبرز معالم دبي والمباني الحكومية والخاصة في "ساعة الأرض" عبر إطفاء أضوائها لمدة ساعة، بجسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

من جانبه، أشاد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بالنتائج التي تتحقق خلال "ساعة الأرض" في دبي سنويا، من خلال حرص جميع فئات المجتمع والدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة بالإمارة على المشاركة فيها لرفع الوعي بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتسليط الضوء على أهمية العمل المناخي في إحداث التغيير الإيجابي، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية.

رغم القيود بسبب فيروس كورونا، بدأت فعالية "ساعة الأرض" في مختلف أنحاء العالم، حيث تم إطفاء الأنوار على مبان شهيرة ومنازل لدعم التوعية بشأن تغير المناخ.

وتدعو المبادرة التي بدأتها منظمة "الصندوق العالمي للطبيعة" عام 2007، المواطنين في أنحاء العام، والشركات والسلطات المحلية إلى إطفاء الأنوار لمدة ساعة اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي لكل بلدة أو مدينة.

وقرر المنظمون المضي قدما في المبادرة على الرغم من انهماك العالم حاليا في مكافحة فيروس كورونا. وقد أدت عمليات الإغلاق في مختلف أنحاء العالم إلى خفض مستوى التلوث.

وكان المنظمون قد قالوا في وقت سابق في بيان على الموقع الإلكتروني "إيرث أور" أو (ساعة الأرض) "ساعة الأرض 2020 ستشهد قيام أشخاص من جميع أنحاء العالم برفع أصواتهم للدعوة إلى العمل على القضايا البيئية الملحة في بلادهم".

وأضاف البيان أن "فعاليات رقمية غير مسبوقة ستحشد ملايين الأشخاص على الإنترنت للمشاركة في ساعة الأرض كما لم يحدث من قبل".