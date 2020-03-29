سلسلة غارات للتحالف على مواقع للحوثيين بضواحي العاصمة اليمنية

جدد طيران التحالف العربي ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، اليوم الأحد، غاراته على مواقع في ضواحي العاصمة صنعاء.

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني، لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن 3 غارات على قرية الميثال في عزلة اليمانية السفلى بمديرية جحانة جنوب شرقي صنعاء.

وأضاف أن التحالف استهدف بثلاث غارات مواقع للواء 102 مشاة جبلي التابع للحوثيين، في منطقة الجميمة بمديرية بني حشيش شمال شرقي صنعاء، لافتا إلى أن القصف "يأتي غداة شن التحالف 3 غارات مماثلة على منطقة رجام في المديرية ذاتها".

كما شن طيران التحالف غارة على موقع عسكري لـ"أنصار الله" في مديرية حرض شمال غربي حجة.

أعلنت قوات التحالف العربي، يوم أمس الأول الجمعة، إحباط هجمات لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، بطائرات مُسيرة على منطقة عسير جنوب السعودية.