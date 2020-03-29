من مصر إلى لبنان طوافة عسكرية تنقل عناصر الجيش اللبناني إلى بلادهم

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أنها أعادت إلى الوطن مجندين لبنانيين كانوا يخضغون لمهمات تدريبية عسكري في مصر.

ونشرت ​قيادة الجيش اللبناني على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانا وجاء فيه: "حيث يقتضي الواجب نكون.... أبعد من حدود المدى كانت رحلة "البوما" إلى مصر... الحمد الله عالسلامة للضباط العشرة والرتيب اللي رجعوا للوطن".

حيث يقتضي الواجب نكون.... أبعد من حدود المدى كانت رحلة "البوما" إلى مصر... الحمدالله عالسلامة للضباط العشرة والرتيب اللي رجعوا للوطن.#LebaneseArmy #الجيش_اللبناني pic.twitter.com/kHjeAfRP79 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 29, 2020

وأرفق الجيش التغريدة بعدة صور من الرحلة التي انطلقت من مصر وصولا إلى لبنان من خلال طوافة عسكرية لبنانية قامت برحلة جوية استغرقت ساعات عدة.