العراق يبدأ في لعب دور جدي لتخفيف حدة الصراع بين طهران وواشنطن

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي أن بلاده ستبدأ في لعب دور جدي لتخفيف الصراع بين طهران وواشنطن، وإبعاد العراق والمنطقة بالكامل عن تداعياته الخطيرة.

وكتب الزرفي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الأحد "ازدياد التوتر الجيوسياسي في المنطقة وخصوصاً الصراع بين الولايات المتحدة والجارة جمهورية إيران الإسلامية لهُ انعكاسات سلبية على الوضع السياسي والاقتصادي والأمني العراقي".

ازدياد التوتر الجيوسياسي في المنطقة وخصوصاً الصراع بين الولايات المتحدة والجارة جمهورية إيران الإسلامية لهُ انعكاسات سلبية على الوضع السياسي والأقتصادي والأمني في العراق .

لذلك سنبدأ بلعب دور جدي في تخفيف حدة هذا الصراع وإبعاد العراق والمنطقة من تداعياته الخطيرة . #العراق_اولاً — عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) March 29, 2020

وأضاف "لذلك سنبدأ بلعب دور جدي في تخفيف حدة هذا الصراع وإبعاد العراق والمنطقة من تداعياته الخطيرة".

وقال في تغريدة أخرى "مساعدة ايران في مواجهة فايروس كورونا سيساهم في منع كارثة إنسانية يعاني الشعب الإيراني منها بشكل مخيف وعلى المجتمع الدولي مساعدتهم برفع او تخفيف العقوبات وتوفير العلاجات الطبية لما لذلك من تداعيات صحية و أمنية على العراق كونه الجار الأكثر امتداداً وارتباطاً بالجمهورية الاسلامية".

مساعدة #ايران في مواجهة فايروس كورونا سيساهم في منع كارثة إنسانية يعاني الشعب الإيراني منها بشكل مخيف وعلى المجتمع الدولي مساعدتهم برفع او تخفيف العقوبات وتوفير العلاجات الطبية لما لذلك من تداعيات صحية و أمنية على العراق كونه الجار الأكثر امتداداً وارتباطاً بالجمهورية الاسلامية . — عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) March 29, 2020

وفي وقت شابق، قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إن الأزمة انتهت بين طهران وواشنطن، وذلك بعد خطاب ترامب، وخطاب إيران، داعيا الفصائل العراقية إلى التأني والصبر وعدم البدء بالعمل العسكري.