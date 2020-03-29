المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ الإجمالي 450 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، بعد ظهر اليوم الأحد، ثبوت إيجابية 13 حالة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في المملكة 450.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، أشارت الوزارة، في بيان مقتضب، إلى أنه "تم تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 450 مصابا، وبلغ عدد المصابين يوم الأحد 48 مصابا".

وكانت الوزارة قد أعلنت، بوقت سابق من اليوم، تسجيل 35 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة ليصل عدد المتوفين إلى 26 حالة وفاة.

وتحتل مدينة الدار البيضاء كبرى مدن المغرب المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات، ثم العاصمة الرباط، ومدينة فاس، ثم مراكش في المركز الرابع.

ويعيش المغاربة منذ 20 آذار/مارس حالة طوارئ صحية يمنع خلال خروج المواطنين من منازلهم إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله او شراء حاجياته الخاصة، وكانت الحكومة المغربية قد مددت حالة الطوارئ وحتى 20 نيسان/أبريل القادم.