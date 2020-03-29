السعودية تطلق تقنية "الدرونز" للحفاظ على سلامة العاملين

ونقلت صحيفة "سبق"، أن القرار أتى ضمن الخطوات الاحترازية المتماشية مع الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، حيث يعتبر ارتفاع حرارة جسم الإنسان مؤشرا على احتمال الإصابة بالمرض.

وأوضح المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان مازن الداوود، أن الوكالة عمدت إلى استخدام تقنية "الدرونز" في الكشف على سلامة العاملين في المشاريع السكنية، للحفاظ على سلامتهم الصحية، وضمان استمرار العمل في استكمال بناء المشاريع السكنية.

وأكد المسؤول السعودي، أن سلامة العاملين في المشاريع السكنية تأتي ضمن أولويات الوزارة في الوقت الراهن، ويتم تطبيق كل الخطوات الاحترازية لحماية العاملين في مشاريعها وضمان سلامتهم، تنفيذاً للخطوات الإجرائية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار "كورونا".

واعتمدت الوزارة العديد من الإجراءات إلى جانب هذه الخطوة للحد من انتشار الوباء، ممن خلال تطويع جميع منصاتها وخدماتها تقنياً في كل إداراتها ومبادراتها للمستفيدين من خدمات الوزارة من المواطنين والجهات المعنية.

وتتواصل أعمال البناء في 57 مشروعاً سكنياً في مختلف المناطق، وتشمل هذه المشاريع نماذج وتصاميم متنوعة سواء فيلات أو شقق أو "تاون هاوس".

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل أربع وفيات و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.