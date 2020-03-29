سوريا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، عن وفاة سيدة فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف، تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة لفيروس كورونا التاجي.

ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية، اليوم الأحد، عن وزارة الصحة تأكيدها:

"وفاة سيدة فور دخولها إلى المشفى بحالة إسعاف.. تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة لفيروس كورونا".

#عاجل || الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا#وزارة_الصحة: وفاة سيدة فور دخولها الى المشفى بحالة اسعاف.. تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة لـ #فيروس_كورونا. — سانا عاجل (@SanaAjel) March 29, 2020

​وقررت الحكومة السورية فرض حظر تجول بين المحافظات السورية اعتبارا من السادسة من مساء الثلاثاء القادم ولتاريخ 16-4-2020 وكلفت وزارة الداخلية وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار.

ونشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء في سوريا على موقع "فيسبوك" اليوم الأحد، مشور يقول:

"في ظل المتابعة اللحظية لانتشار فيروس كورونا إقليميا ودوليا أجرى مجلس الوزراء تقييما للإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي لوباء كورونا خلال الفترة الماضية والقرارات الواجب اتخاذها لحصر أي انتشار للفيروس، وفي هذا السياق قرر المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم حظر التجول بين المحافظات اعتبارا من السادسة من مساء الثلاثاء القادم ولتاريخ 16-4-2020 وكلف وزارة الداخلية وضع التعليمات التنفيذية لهذا القرار".

وحتى الآن أعلنت السلطات الطبية في سوريا عن تسجيل 5 حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وفرضت الحكومة السورية إجراءات حظر وتقييد للحركة في البلاد حيث شهدت المدن للمرة الأولى في تاريخها حظرا عاما للتجول.