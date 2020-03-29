البرلمان المصري: نتابع عن كثب الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا

قال مجلس النواب المصري في بيان، اليوم الأحد، بأنه يتابع عن كثب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وما يتم اتخاذه من تدابير وإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، أكد البيان أن رئيس البرلمان المصري الدكتور على عبدالعال وهيئة مكتب المجلس في متابعة دقيقة ومستمرة للموقف، وكذا للإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الخصوص، وأنه على تواصل دائم مع كافة الجهات ذات الصلة لوضع آليات سريعة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء عليه.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.

وصرحت زيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، أمس السبت، بأن قدرات مصر الطبية كافية حتى في أسوأ سيناريو لتفشي كورونا.

وأوضحت الوزيرة أن مصر وضعت عدة سيناريوهات حتى الوصول إلى مرحلة تفشي فيروس كورونا، لافتة إلى أنها تتمنى عدم زيادة الإصابات مثلما هو الحال في العديد من الدول.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 683 ألف إصابة، ونحو 32 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 146 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.