قبل سريان الحظر... تجمعات كبيرة لصرف الرواتب في سوريا..صور

توجه آلاف السوريين اليوم الأحد لقبض رواتبهم في المدن التابعة لمحافظاتهم قبل سريان نظام منع التنقل بين المدن والأرياف، حيث شهدت المراكز تجمعات لأعداد من المواطنين.

ونشرت صفحات التواصل الاجتماعي السورية صورا لتجمع أعداد كبيرة من المواطنين الذين قدموا إلى المدن لقبض رواتبهم بحسب التعليمات التي أصدرتها وزارة المالية لتسليم الرواتب.

بدوره أصدر مجلس الوزراء السوري تعليمات للجهات العامة من أجل تسهيل تسليم الرواتب لكل من تأخر في استلام راتبه، ونشرت صفحة رئاسة مجلس الوزراء في سوريا:

"مجلس الوزراء يكلف محاسبي الإدارات ومعتمدي الرواتب في الجهات العامة التواصل مع العاملين الذين تأخروا باستلام رواتبهم بسبب القرارات الاحترازية الأخيرة لإيجاد الآلية الأنسب لتسليمهم رواتبهم في مناطقهم التي لا يوجد فيها صراف آلي أو فرع لأحد المصارف" .

وبحسب ما نقلته "شام إف إم"، فإن وزير المالية السوري مأمون حمدان قال يوم أمس السبت للتلفزيون السوري إنه:

"على جميع العاملين في الدولة الذين لم يبادروا إلى استلام رواتبهم حتى الآن القيام باستلام رواتبهم من الآن وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد، والمقصود بهذا التعميم العاملين في الدولة القاطنين في الأرياف أو في المناطق البعيدة عن مراكز المدن، ننصحهم بأن يقوموا اليوم وغداً بقبض رواتبهم.

وأضاف: "باقي العاملين المقيمين في المدن يستطيعون قبض رواتبهم حتى السادسة مساء"، مشيرا إلى أن "المصرف التجاري لديه 370 صراف، يعمل بها الآن 313 صراف، أما المصرف العقاري فلديه 200 صراف".