اليمن... تلقي 5 بلاغات لحالات مشتبه إصابتهم بكورونا

تلقت وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الأحد، 5 بلاغات عن حالات اشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لمواطنين يمنيين من كل من محافظة إب، لحالتين قدمتا للعلاج من محافظة تعز و3 حالات من أمانة العاصمة، بينهما حالتان لطفلين مصابين بسرطان الدم "لوكيميا".

وأجرى المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة في أمانة العاصمة اليمنية صنعاء الفحوصات المختبرية لجميع هذه الحالات، وتبيّن خلوهم جميعا من فيروس "كورونا"، بحسب بيان صادر من صحة صنعاء حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وأهاب دكتور عبد الحكيم الكحلاني، المتحدث باسم اللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس "كورونا"، بالجميع الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة والسكان، والتطبيق الصارم لجميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء واللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة، مؤكدا أنها "إجراءات احترازية استباقية وهي لصالح الجميع".

وأكدت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، عدم تلقيها أي بلاغ عن اكتشاف أية حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليمن.

وأضافت "الصحة العالمية" أنها "بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان تدعم تجهيز مركز حجر صحي في ‎عدن لضمان الاستعداد والاستجابة في حال تأكيد ظهور حالات".

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عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 683 ألف إصابة، ونحو 32 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 146 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.