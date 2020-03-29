محمد بن زايد يخضع لفحص فيروس كورونا... فيديو

خضع محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، لفحص فيروس كورونا المستجد، خلال افتتاحه "مركز إجراء الفحص من المركبة" لأفراد المجتمع.

وأثناء اقتراب بن زايد سيارته من موقع المركز تلقى رسالة صوتية على تردد "إف إم"، عبارة عن رسالة ترحيب وطلب بتجهيز بطاقة الهوية والبقاء في السيارة وحين الوصول إلى نقطة التسجيل يتم إدخال الهوية في القارئ الإلكتروني وفي المحطة الثانية تم أخذ العينة منه.

وبحسب مكتب أبوظبي الإعلامي، فإن المركز سيقوم بـ"توفير المسح الآمن خلال 5 دقائق من خلال أحدث أجهزة المسح، وكادر طبي مؤهل".

كما سيقدم المركز خدماته إلى "حوالي 600 شخص يوميا" خلال 12 ساعة عمل. وتكون الأولوية في الفحص لمن لديهم أعراض مرضية والمسنين والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة.

وسجلت الإمارات حتى أمس السبت، 468 إصابة بفيروس كورونا المستجد ووفاة شخصين، بحسب وزارة الصحة.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 678 ألف إصابة، ونحو 31 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 146 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.