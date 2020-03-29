الإمارات تسجل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 7 مواطنين

أعلنت دولة الإمارات اليوم الأحد، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الإصابات في الدولة ارتفع إلى 570 حالة، وإنه تم التعرف على الحالات الجديدة من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، حسب صحيفة البيان الإماراتية.

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وتابعت الوزارة أن الحالات الجديدة لم تلتزم الإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي.

والحالات الجديدة من جنسيات مختلفة، منهم 7 إمارتيين فقط، و6 مصريين، و16 بريطانيا و30 هنديا.

وأعلن اليوم في الإمارات عن حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لسيدة عربية تبلغ من العمر 47 عاماً، تعود إلى إصابتها بعدة أمراض مزمنة مما عرضها الى مضاعفات أدت الى الوفاة.