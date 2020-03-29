المبعوث الأممي لليمن يعرب عن قلقه الشديد من الهجمات التي تبنتها "أنصار الله" ضد السعودية

أعرب المبعوث الأممي لليمن عن قلقه الشديد من الهجمات التي تبنتها جماعة "أنصار الل"ه ضد السعودية، وكرر دعوته للوقف الفوري للأعمال العدائية.

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث عن قلقه الشديد إزاء تصعيد العمليات العسكرية في اليمن، وخاصة في محافظة مأرب، والهجمات التي تبنتها جماعة أنصار الله ضد السعودية.

وذكر بيان صادر عن غريفيث اليوم الأحد "يُعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن انزعاجه الشديد من استمرار وتصعيد الأنشطة العسكرية البرية والجوية في اليمن، وخاصة في محافظة مأرب وما حولها، والهجمات التي تبناها أنصار الله ضد المملكة العربية السعودية".

وأضاف البيان "يكرر المبعوث الأممي الخاص دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليوم الأحد، تنفيذ قواتها المسلحة عملية عسكرية كبرى داخل الأراضي السعودية، حيث قصفت "أهدافا حساسة" في الرياض وجيزان ونجران وعسير بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة.