ارتفاع حالات الإصابة بكورونا فى ليبيا إلى 8

وقال بيان للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، حصلت عليه "سبوتنيك" إنه تم الحصول على عينات من مخالطين لحالة مصرانة الإيجابية التى أعلن عنها مسبقا.

© Sputnik . Mohamed Hassn أكثر 6 أسئلة انتشارا عن فيروس كورونا وأجوبتها

وجاءت نتيجة التحاليل بوجود 5 عينات إيجابية بفيروس كورونا، و7 أخرى سلبية.

وتصل بذلك حالات الإصابة في ليبيا إلى 8 حالات، منها 3 تم الإعلان عنها مسبقا.

وتفشى فيروس كورونا فى دول عديدة حول العالم، ما أدى بالدول إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لحماية الشعوب من خطره.