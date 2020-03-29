المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، بعد ظهر اليوم الأحد، ثبوت إيجابية 13 حالة اشتباه بفيروس "كوفيد. 19" (كورونا المستجد)، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في المملكة 463.

وأشارت الوزارة، في بيان مقتضب، إلى أنه "تم تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 463 مصابا، وبلغ عدد المصابين يوم الأحد 48 مصابا".

وأعلنت الوزارة، بوقت سابق من اليوم، تسجيل 35 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة ليصل عدد المتوفين إلى 26 حالة وفاة.

وتحتل مدينة الدار البيضاء كبرى مدن المغرب المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات، ثم العاصمة الرباط، ومدينة فاس، ثم مراكش في المركز الرابع.

ويعيش المغاربة منذ 20 آذار/مارس حالة طوارئ صحية يمنع خلال خروج المواطنين من منازلهم إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن لأداء عمله أو لشراء احتياجاته الخاصة، وكانت الحكومة المغربية قد مددت حالة الطوارئ وحتى 20 نيسان/أبريل القادم.