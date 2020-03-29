قطر تقدم ضمانات للبنوك المحلية بقيمة 3 مليارات ريال

قالت وكالة الأنباء القطرية إن قطر ستخصص ضمانات للبنوك المحلية بقيمة ثلاثة مليارات ريال قطري لدعم الاقتصاد في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إنه "بناء على توجيهات أمير البلاد بدعم القطاع الاقتصادي والمالي في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وجه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريال قطري".

وقد أبلغت الدولة الخليجية عن 634 حالة إصابة بالمرض.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "وباء عالميا"، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.