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20:52 GMT29 مارس/ آذار 2020
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    صائب عريقات

    عريقات: أعضاء بالكونغرس يطالبون بدعم فلسطين لمواجهة كورونا

    © REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN
    العالم العربي
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    آخر  مستجدات فيروس "كورونا" في العالم (227)
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    قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن فلسطين ترحب برسائل أعضاء الكونغرس الأمريكي، بشأن دعم الفلسطينيين في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

    ذكر ذلك الموقع الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن رسائل أعضاء الكونغرس، التي تم توجيهها للحكومة الأمريكية تطالب بتقديم مساعدات للفلسطينيين، حتى يتمكنوا من مواجهة جائحة فيروس كورونا.

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    © REUTERS / Johannes Christo
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    وأضاف عريقات: "أعضاء الكونغرس وجهوا مزيدا من الرسائل إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يطالبون فيها إعادة صرف وتقديم المساعدات المالية للفلسطينيين من الموازنة، التي خصصها الكونغرس فعليا في السنة المالية 2020"، مشيرا إلى مطالبتهم بأن يتم ذلك من خلال قنوات التمويل القائمة لـمساعدة النظام الصحي المحاصر على مواجهة كورونا .

    ونوهت الرسالة إلى ضرورة صرف هذه الأموال تماشيا مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن كوريا الشمالية وإيران، حيث اعتبروها إشارة مرحب بها بأن الإدارة قادرة على وضع السياسة جانبا، من أجل مساعدة الفئات الضعيفة المحتاجة خلال هذه الأزمة الصحية العالمية، التي تضرب العالم.

    ولفتت الرسالة إلى أن أعضاء الكونغرس نوهوا إلى إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في 22 مارس / أذار الجاري، اكتشاف أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في غزة، مما يمثل تهديدا وإرباكا للنظام الصحي المرتبك أصلا في القطاع.

    وأعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 104 إصابة، بعد تسجيل إصابة 6 إصابات جديدة في قرية قطنة شمال غرب القدس.

    وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 683 ألف مصاب، بينهم أكثر من 32 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 137 ألف شخص.

    وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 123 ألف مصاب وأكثر من 2200 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 92 ألف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.

    وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 78 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 58 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 38 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 37 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 19 ألف، وسويسرا بأكثر من 14 ألفا، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 10 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.

    © Sputnik . Mohamed Hassn
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