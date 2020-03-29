الأردن يسجل ثالث وفاة بفيروس كورونا لستيني

عمان– سبوتنيك. ونقل الحساب الرسمي لوزارة الصحة الأردنية على موقع تويتر قبل قليل عن وزير الصحة الأردني سعد جابر القول بأن هنالك "ثالث حالة وفاة لحالة مصابة بفيروس كورونا المستجد عن عمر 64 عاما".

وقال جابر في وقت سابق اليوم وذلك خلال الإيجاز الصحفي اليومي أنه "سجل اليوم حالة وفاة لشخص في 77 من عمره توفي في أحد مستشفيات الخدمات الطبية حيث يتم العزل أما الحالة الأولى التي حصلت في مستشفى الأمير حمزة فلم نعلن عنها رسمياً لأنها توفيت لأسباب أخرى من تسمم الدم، لكن نعتبر أنه يوجد حالتين".

وبذلك يصبح عدد حالات الوفاة في الأردن بسبب فيروس كورونا ثلاث وفيات.

أمنوا مع دعاء القارئ هزاع البلوشي للأردن وأهله#الأردن pic.twitter.com/WXmsGPEP8Q — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) March 29, 2020

وتجدر اللإشارة إلى أنه تم تسجيل 13 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الأردن اليوم، ليرتفع العدد إلى 259 حالة، تماثل من بينها 18 حالة للشفاء وتوفي ثلاث حالات.

وأعلنت الحكومة الأردنية يوم 14 آذار/ مارس مجموعة إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، كان من بينها تعطيل المدارس والجامعات وإغلاق الأماكن السياحية ووقف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها.

وفي 17 آذار/ مارس أصدر العاهل الأردني مرسوماً ملكياً يعطي الحكومة الأردنية صلاحية تطبيق قانون الدفاع لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأكدت الحكومة الأردنية على عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضرورية القسوى، كما تم منع التجمع لكثر من 10 أشخاص.

وفي هذه الأيام يتم تعطيل جميع المؤسسات إلا من تتطلب طبيعة عمله الخروج، ويتزود الأردنيون بحاجاتهم الأساسية عبر شراء ما يحتاجونه مشياً على الأقدام وفي مناطق سكنهم فقط.

أهل #السلط في #الأردن يضعون أكياس الخبز والخضار والفواكه في الطريق لمن لا يستطيع أن يشتريها.

النخوة ليست جديدة عليكم يا أهل السلط الحبيبة. بارك الله فيكم وأخلف عليكم خيرا.

انشروها ليرى الناس نماذج طيبة. pic.twitter.com/NyT6VNHD0e — د. إياد قنيبي (@Dr_EyadQun) March 28, 2020

ويوم الجمعة الماضي أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة اتخاذ مزيدا من الاجراءات الاحترازية وكان من بينها عزل محافظة إربد عن باقي محافظات المملكة بشكل كامل ولا يسمح لأحد بالخروج منها والدخول إليها من غير المصرح لهم بذلك.

قرار إغلاق محافظة إربد جاء نتيجة زيادة عدد الاصابات فيها، وأوضح العضايلة أن الوضع في محافظة إربد ورغم زيادة عدد الاصابات إلا أنه ما زال تحت السيطرة والفرصة ما زالت ممكنة وكبيرة لإبقائه تحت السيطرة أيضاً حتى الآن، في حال التزم الجميع بالتعليمات وابتعدوا عن المخالطة وخرق حظر التجول.