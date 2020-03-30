قطر ترحب بقرار البحرين وتنتقد تسييس الحالات الإنسانية

رحبت قطر، أمس الأحد، بقرار الحكومة البحرينية، إجلاء المواطنين البحرينيين الذين عبروا إلى الدوحة من إيران.

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أشارت الحكومة القطرية إلى أنها كانت تأمل لو أن مملكة البحرين قبلت عرضها بنقل المواطنين البحرينيين إلى البحرين على متن طائرة خاصة كانت مجهزة لنقلهم بدل إطالة أمد انتظار الأشقاء البحرينيين.

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 29, 2020

وأضافت أن "وزارة الصحة العامة القطرية ستتواصل مع نظيرتها في البحرين، لإبلاغهم بنتائج الفحوصات التي أجريت على الأشقاء البحرينيين، مع التمنيات لهم بدوام الصحة والسلامة"، مؤكدة استعداد قطر للقيام بدورها الإنساني في ظل هذه الأزمة العالمية.

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 29, 2020

وأعربت الحكومة القطرية عن أسفها في نفس الوقت من كيل مملكة البحرين الاتهامات الباطلة وتسييس الوضع الإنساني لمواطنيها"، مشيرة إلى أنها تعتبر قيام البحرين بإجلاء مواطنيها من الدوحة "خطوة في الاتجاه الصحيح".

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 29, 2020

وكان مركز الاتصال الوطني البحريني أفاد بأنه تم ترتيب رحلة إجلاء، يوم أمس الأحد، للمواطنين البحرينيين العالقين في الدوحة، داعيا السلطات القطرية إلى "عدم التدخل بما يؤثر على خطة الإجلاء القائمة لعودة المواطنين البحرينيين لبلدهم وبما يحفظ صحتهم وسلامتهم"، فيما قال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، إن "تدخل قطر في نقل البحرينيين العالقين استهدف الإساءة لبلاده".

في هذه الأثناء، هددت مجموعة من أعضاء مجلس النواب البحريني بمقاطعة جلسة البرلمان بداية من يوم غد الثلاثاء 31 مارس/ آذار، حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لعودة العالقين بالخارج بعد أن أجبر تفشي فيروس كورونا معظم شركات الطيران على وقف رحلاتهم.