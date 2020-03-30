تونس... روبوت يستجوب المخالفين لقواعد الحجر الصحي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر روبوتا يجوب شوارع العاصمة التونسية ويدعو الالتزام بقواعد الحجر الصحي على خلفية انتشار فيروس كورونا.

ويبين الفيديو كيف يجوب الروبوت، المصمم على شكل مدرعة صغيرة على أربع عجلات الشوارع ويستوقف المارة المخالفين للوائح الحجر الصحي ويخضعهم للاستجواب.

ويوجه الروبوت الذي صممه مهندسون تونسيون والمسير من غرفة عمليات وزارة الداخلية نداءات عبر مكبر صوت لاصق أوامر إلى المواطنين، بالامتثال للقانون وملازمة البيوت للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد -19) والحفاظ على الأرواح.