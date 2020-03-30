فلسطين تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليصل الإجمالي إلى 115

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس "كورونا" في قرية قطنة، ليرفع العدد الإجمالي في فلسطين إلى 115.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية الدكتور غسان نمر في الإيجاز الصحفي اليومي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في قرية قطنة بالضفة الغربية إلى 39 حالة، وذلك حسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وأعلن نمر إجراء فحوصات لـ629، مؤكدا أن جميعها جاءت "سلبية".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه قال، أمس الأحد، إن دعم الفقراء ومساعدتهم، على رأس قائمة أولويات الحكومة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وكتب أشتيه على "تويتر": "أولوياتنا خلال أزمة كورونا، هي دعم القطاع الصحي حتى يصبح فعالا في دعم الفقراء ومساعدتهم خلال هذه الفترة الصعبة"، لافتا إلى أن من بين الأولويات أيضا مواصلة دفع رواتب الموظفين، وتأمين احتياجات القطاع الأمني.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 700 ألف مصاب، بينهم أكثر من 34 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 150 ألف شخص.