المغرب يعلن ارتفاع عدد وفيات "كورونا" إلى 27 والإصابات إلى 516

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" في المملكة إلى 27، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية، في بيان لها، أن "عدد المصابين وصل إلى 516 حالة بعد تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بالفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 34 ألف شخص حول العالم"، وذلك حسب وكالة الأنباء المغربية.

وأعلنت الحكومة المغربية، في وقت سابق، أنها ستبدأ تقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة والمتضررة من الحجر الصحي الذي فرضته البلاد بعد تفشي فيروس "كورونا".

ويعيش المغاربة منذ 20 مارس/ آذار حالة طوارئ صحية يمنع خلالها خروج المواطنين من منازلهم إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن إلى أداء عمله أو شراء حاجاته الخاصة، في وقت مددت الحكومة "حالة الطوارئ" إلى غاية 20 أبريل/ نيسان القادم.