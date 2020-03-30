الكويت تعلن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية

أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منهم 7 يحملون الجنسية الهندية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، إنه تم تسجيل 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، موضحا أن 7 حالات بين الإصابات الجديدة من الجنسية الهندية، مخالطة لحالات سبقت إصابتها، وحالة لمواطنة كويتية مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا وسويسرا، وحالة لمقيم هندي قيد التقصي الوبائي.

(الصحة) الكويتية: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية وإجمالي الحالات المسجلة 266 https://t.co/Jsw8POogy9#كونا #الكويت

(م.ث) pic.twitter.com/BjNLJx3N6Z — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 30, 2020

​كما أوضح، بحسب وكالة "كونا"، أن الحالتين الأخيرتين مرتبطتين بالسفر، واحدة منهما لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، والثانية لسعودية مرتبطة بالسفر إلى السعودية.