الكويت تعلن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، عبد الله السند، إنه تم تسجيل 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، موضحا أن 7 حالات بين الإصابات الجديدة من الجنسية الهندية، مخالطة لحالات سبقت إصابتها، وحالة لمواطنة كويتية مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا وسويسرا، وحالة لمقيم هندي قيد التقصي الوبائي.
(الصحة) الكويتية: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية وإجمالي الحالات المسجلة 266 https://t.co/Jsw8POogy9#كونا #الكويت— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 30, 2020
(م.ث) pic.twitter.com/BjNLJx3N6Z
كما أوضح، بحسب وكالة "كونا"، أن الحالتين الأخيرتين مرتبطتين بالسفر، واحدة منهما لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، والثانية لسعودية مرتبطة بالسفر إلى السعودية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)