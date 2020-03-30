التحالف الدولي يعيد موقعا عسكريا كان يشغله إلى القوات العراقية

استلمت القوات العراقية، اليوم الاثنين، موقعا عسكريا آخرا كانت تشغله قوات بعثة التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، في محافظة نينوى، شمالي العراق.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الاثنين، أنه بناءً على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية، والتحالف الدولي، جرى إعادة الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف داخل معسكر في قيادة عمليات نينوى، إلى القوات العراقية.

وأضافت القيادة أن تسليم الموقع تم بعد انسحاب التحالف الدولي منه وفق التزامه بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد، والمعسكرات العسكرية العراقية.

وأعادت قوات بعثة التحالف الدولي، يوم أمس الأحد، 29 آذار/مارس، الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف داخل معسكر K1 في محافظة كركوك، شمالي البلاد، إلى القوات العراقية.

الجدير بالذكر، أن قاعدة k1 تعرضت لهجمات بعشرات الصواريخ نوع كاتيوشا، مرات عدة خلال الأشهر الماضية.

وأعادت بعثة التحالف الدولي، يوم الخميس الماضي 26 مارس الجاري، الموقع الذي كانت تشغله في قاعدة القيارة الجوية، جنوبي الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق، إلى القوات العراقية، والانسحاب منه وفق التزام التحالف الدولي من إعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد، والمعسكرات العسكرية العراقية.

وأفاد مصدر أمني عراقي، لوكالة "سبوتنيك"، الخميس الماضي، بأن القوات الأمريكية تغادر قاعدة جوية تتمركز فيها منذ سنوات، في جنوبي مركز نينوى، شمال العراق.

وأوضح المصدر في تصريح لمراسلتنا، أن القوات الأمريكية من التحالف الدولي ضد الإرهاب، ستسلم قاعدة القيارة الجوية، إلى قيادة عمليات نينوى.

وأضاف المصدر "القوات الأمريكية تنسحب من قاعدة القيارة، الواقعة في ناحية القيارة جنوبي الموصل، مركز محافظة نينوى، شمالي البلاد، إلى قاعدة أخرى رئيسية في الأراضي العراقية".

وأكد المصدر وهو ضابط في الجيش العراقي من ناحية القيارة، أن الطائرات الأمريكية باشرت منذ الأربعاء 25 مارس، نقل المواد اللوجستية لقوات التحالف في القاعدة لحين اكتمال عملية إلى الانسحاب.

وكشف المصدر عن موعد انسحاب المدربين الأمريكيين، وقوات بعثة لتحالف الدولي ضد الإرهاب، من القصور الرئاسية "الخاصة برئيس النظام الأسبق، صدام حسين"، في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، يوم 4 إبريل/نيسان المقبل.

ونوه المصدر إلى أن قيادة عمليات نينوى، ستتسلم القصور الرئاسية من القوات الأمريكية، بعد انسحابها الشهر المقبل.

وأتم الضابط في الجيش العراقي، أن انسحاب قوات التحالف والمدربين الأمريكيين، من قاعدة القيارة، والقصور الرئاسية، للانتقال إلى القواعد الرئيسية للتحالف في محافظتي صلاح الدين، والأنبار، شمال، وغربي البلاد.

وبدأت قوات التحالف الدولي الذي تترأسه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، تقليص قواعدها في العراق، بتسليم أول قاعدة عسكرية لها، للجيش العراقي، بعد أيام من تقديم الحكومة العراقية شكوى دولية، ضد الانتهاكات الأمريكيــة التي تسببت بمقتل 6 وإصابة 12 من أفراد الأمن، بدايات الشهر الجاري.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان نقلته مراسلتنا، الخميس، 19 مارس، أن القوات الأمنية العراقية، تسلمت قاعدة القائم العسكرية في محافظة الأنبار، غربي البلاد، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها مع تجهيزاتها العسكرية كافة.