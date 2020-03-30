"التحالف العربي" يشن عدة ضربات جوية على صنعاء

نفذ التحالف العربي، الذي تقوده السعودية لقتال جماعة "أنصار الله" في اليمن، عدة ضربات جوية، اليوم الاثنين، على العاصمة صنعاء، وذلك بحسب شهود نقلت عنهم "رويترز".

وقالت الوكالة إن صنعاء التي لم تتعرض للقصف خلال الأشهر القليلة الماضية إلا فيما ندر بفضل جهود خفض التصعيد التي ساندتها الأمم المتحدة.

وجاءت الضربات على صنعاء بعد أن اعترضت السعودية صاروخين باليستيين، قالت جماعة "أنصار الله" إنها أطلقتهما يوم السبت صوب الرياض والمناطق الجنوبية من السعودية قرب الحدود اليمنية.