لبنان يوفر زيارة افتراضية إلى المتاحف والمواقع الأثرية

وأشارت الوزارة أن شعار"خليك – بالبيت" لا يعني أن تنعزل داخل منزلك وتتوقف عن ممارسة عملك ونشاطاتك، بل على العكس تماماً، إغتنم الفرصة واستثمر وقتك في اكتشاف غنى لبنان الثقافي والتاريخي.

يقول وزير الثقافة عباس مرتضى لـ"سبوتنيك"، إن الزيارات الافتراضية التي أطلقتها وزارة الثقافة تتيح للجميع التعرف على المواقع الأثرية المهمة في البلاد.