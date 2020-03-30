لبنان يوفر زيارة افتراضية إلى المتاحف والمواقع الأثرية

وأشارت الوزارة أن شعار"خليك – بالبيت" لا يعني أن تنعزل داخل منزلك وتتوقف عن ممارسة عملك ونشاطاتك، بل على العكس تماماً، إغتنم الفرصة واستثمر وقتك في اكتشاف غنى لبنان الثقافي والتاريخي.
يقول وزير الثقافة عباس مرتضى لـ"سبوتنيك"، إن الزيارات الافتراضية التي أطلقتها وزارة الثقافة تتيح للجميع التعرف على المواقع الأثرية المهمة في البلاد.
ويضيف:"إن فيروس كورونا شل الحركة مع التزام المواطنين منازلهم وفق توجيهات الدولة اللبنانية وقرارات الحكومة".
ويرى مرتضى أن "أضعف الإيمان أن نكون في وزارة الثقافة إلى جانب مجتمعنا وأهلنا ونخلق فرصا لزيارة كل المواقع الأثرية الموجودة في لبنان من خلال برنامج عملنا عليه ليكون بمتناول الجميع من خلال الدخول على هذه المواقع الافتراضية".
ويشير الوزير اللبناني إلى أن العديد من المواطنين لم يزوروا هذه الأماكن في لبنان على الرغم من أن مساحة البلد صغيرة، لافتاً أن الزيارات الافتراضية تشجع الزائر اللبناني والسائح بعد الانتهاء من وباء كورونا على زيارة المواقع الأثرية المهمة في لبنان.
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