"التحالف العربي" يعلن بدء عملية عسكرية لتدمير أهداف تابعة لـ"أنصار الله" في اليمن

أعلن التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن بدء عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع لجماعة "أنصار الله"في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف العربي، في بيان له ، إن "العملية العسكرية هدفها تدمير التهديد الباليستي للحوثيين والقدرات النوعية والتي تهدد حياة المدنيين"، مشددا على الاستمرار "باتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات المليشيات المتعمدة باستهداف المدنيين".

ونفذ التحالف العربي، في وقت سابق اليوم، عدة ضربات جوية، على العاصمة صنعاء.

وجاءت الضربات على صنعاء بعد أن اعترضت السعودية صاروخين باليستيين، قالت جماعة "أنصار الله" إنها أطلقتهما يوم السبت الماضي، صوب الرياض والمناطق الجنوبية من السعودية قرب الحدود اليمنية.

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، أمس الأحد، تنفيذ قواتها المسلحة عملية عسكرية كبرى داخل الأراضي السعودية، حيث قصفت "أهدافا حساسة" في الرياض وجيزان ونجران وعسير بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم للقوات المسلحة التابعة للحوثيين، العميد يحيى سريع: "تنفيذا لوعد قائد الثورة، وتدشينا للعام السادس من الصمودِ وردا على تصعيد تحالف العدوان الجوي خلال الأيام الماضية، نفذت قواتنا المسلحة بعون الله تعالى أكبر عملية عسكرية نوعية في بداية العام السادس استهدفت عمق العدو السعودي"، وذلك حسب قناة "المسيرة".