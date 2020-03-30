الملك سلمان يصدر أمرا عاجلا بشأن المواطنين والمقيمين المصابين بـ"كورونا"

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، بعلاج المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة المصابين بفيروس "كورونا" مجانا.

وقال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي، إن "الملك سلمان أمر بعلاج مرضى "كورونا" من مقيمين ومواطنين ومخالفين لنظام الإقامة في جميع أنحاء المملكة مجانا".

— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 30, 2020

​وأعلنت السلطات السعودية، أمس الأحد، عن تسجيل أربع وفيات و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي: "يضاف إلى عدد الحالات المسجلة سابقًا 96 حالة جديدة، ويبلغ عدد الحالات 1299 حالة"، مضيفا: "تم تسجيل 4 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 8"، لافتًا إلى أن "معظم المصابين في حالة صحية طيبة بينهم 12 في حالة حرجة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.