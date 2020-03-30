مسؤول سعودي: الزيادة في الصادرات نتيجة إحلال الغاز الطبيعي محل البترول وانخفاض الطلب المحلي

قال مسؤول بوزارة الطاقة السعودية، اليوم الاثنين، إن المملكة العربية السعودية تعتزم زيادة صادرات النفط الخام بدءا من مايو/ أيار المقبل إلى 10.6 مليون برميل يوميا، بفضل تقليص النفط المستخدم لتوليد الكهرباء للمنازل، بالإضافة إلى انخفاض الاستهلاك المحلي.

وقال المسؤول: "تأتي هذه الزيادة نتيجة إحلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الفاضلي، محل البترول، الذي كان يُستهلك لغرض إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المحلي على مشتقات البترول، جراء انخفاض حركة النقل بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا"، بحسب وكالة رويترز.

أعلنت السلطات السعودية ، أمس الأحد، عن تسجيل 4 وفيات و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، يوم أمس الأحد "يضاف إلى عدد الحالات المسجلة سابقًا 96 حالة جديدة، ويبلغ عدد الحالات إلى 1299 حالة".

وأضاف: "تسجيل 4 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 8"، لافتًا إلى أن "معظم المصابين في حالة صحية طيبة بينهم 12 في حالة حرجة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس "كورونا" وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.