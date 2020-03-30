الصحة السعودية تعلن تقديم العلاج للمصابين بفيروس كورونا مجانا

أعلنت وزارة الصحة السعودية صدور أوامر ملكية عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تقضي بتقديم العلاج مجانا لجميع المصابين بفيروس "كورونا"، من مواطنين ومقيمين ومخالفي الإقامة.

موسكو - سبوتنيك. وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي نقلت عنه قناة "الإخبارية" السعودية: "أمر... الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم بتقديم علاج فيروس كورونا مجاناً للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة".

وأكد الربيعة أنه "إلى الآن لا يوجد أي علاج معتمد أو ثابت لفيروس كورونا... وليس هناك أحد بمنأى عن الإصابة به"؛ مشددا على أن بلاده لم تتردد في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، قبل ظهور العدوى في المملكة.

وأكد وزير الصحة السعودي، أنه يوجد تنسيق بين جميع الجهات المعنية لمنع انتشار فيروس "كورونا" بالمملكة.

وأظهرت آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 1299 إصابة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات إلى 8.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.