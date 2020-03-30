تسجيل
13:38 GMT30 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    فيروس كورونا في العراق

    خاص لـ"سبوتنيك"... إحصائية تكشف تعامل العراق مع فيروس كورونا

    © AFP 2020 / ASAAD NIAZI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (24)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/104499/92/1044999289_0:34:2501:1441_1200x675_80_0_0_4e189bcaed4a9578b3fa8cafa97ba594.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202003301045016536-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    أظهرت إحصائية منجزة حديثا من قبل المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، ضعفا في إجراء الفحوصات للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفي الرقابة على الصيدليات التي رفعت أسعار الكمامات والقفازات، وفي التنسيق مع المنظمات الدولية، والمحلية، لمكافحة الوباء.

    رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي
    © AP Photo / Nasser Nasser
    عبد المهدي يتابع فرض حظر التجوال في شوارع العراق
    مقابل الضعف الذي شمل بنسبة كبيرة تشخيص الحالات، ومراكز الحجر، والعزل في المحافظات، سجلت المفوضية نسبا مقبولة، وأخرى متوسطة، وقليلة جيدة تراوحت ما بين الوزارات، من الصحة إلى التعليم، والشؤون الاجتماعية وحتى العاملة الأجنبية، إلى مخيمات النازحين القابعة في العراء منذ سطوة "داعش" إلى تقهقره، في شمالي العراق.

    وزود عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بنسخة من الإحصائية المنجزة من قسم التخطيط والإحصاء في المفوضية، والخاصة بالاستجابة حول مكافحة فيروس كورونا في البلاد، للفترة من 15 إلى 2مارس/آذار الجاري.

    وبينت الإحصائية، أن إنجاز كافة التحضيرات في ما يخص أماكن  الحجر الطبي، وجاهزيته، وتزويده بالمستلزمات الطبية المطلوبة وتوفير العلاجات الطبية الطارئة، متوسط بنسبة 78%.

    وحددت ضعفا بنسبة 43% بتوفير الفحص في المحافظة، وسرعة إجراء الفحوصات المختبرية للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

    ولفت البياتي، حسبما جاء في الإحصائية، إلى أن توفير المستلزمات الوقائية للكوادر الطبية العاملة في مركز الحجر، جيد بنسبة 36%، ومنوها إلى أن مدى تعامل الكوادر بإنسانية مع المصابين أو المحتمل أصابتهم أثناء العلاج، والمقبولية من قبل المرضى، وذويهم جيدة بنسبة 72%.

    ولاقت جدية تعامل الكوادر الصحية في المطارات والمنافذ الحدودية وكفاءة الأجهزة، قبولا بنسبة 36%، بينما حققت بيانات وزارة الصحة اليومية حول أخر تطورات انتشار المرض إعلاميا وتوجيه المواطن حول طرق الوقاية، نسبة متوسطة بـ42 %.

    وأكدت الإحصائية، أن دور فرق الرقابة الصحية الحكومية والنقابات على الصيدليات ومركز بيع المستلزمات الطبية، ضعيف بنسبة 43%.

    كما وثقت المفوضية، من داخل مركز الاحتجاز والسجون، ما يخص توعية النزلاء، ومعالجة مشكلة الاكتظاظ، والتعامل مع السجين، أو الموقوف المصاب، أو المشتبه به، نسبة متوسطة بلغت 43%.

    وأشارت الإحصائية، إلى أن معالجة التجمعات لأي سبب كان (الاجتماعية، والمدنية، والسياسية)، متوسط بنسبة 43%، ودور الدفاع المدني من ناحية التعقيم وتطهير الشوارع والأماكن العامة جيد بنسبة 50%.

    وذكرت، أن دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في رقابة مواقع العمل التي تتواجد فيها العمالة الأجنبية ضعيف بنسبة 57%.

    أما مدى تعاون المواطنين مع الكوادر الطبية في مركز الحجر، والمنافذ الحدودية كان مقبولا بنسبة 36%، في الحصيلة التي أشارت إلى أن دور هيئة الإعلام والاتصالات بخصوص التوعية المجتمعية (شبكات الاتصال) متوسط بنسبة 42%.

    ومستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة مع الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنظمات المجتمع المدني والنقابات في التوعية المجتمعية (التوعية والإسناد للمؤسسات) تباين بين ضعيف بنسبة 36% ومتوسط بنفس النسبة.

    وحددت المفوضية، أن دور وزارة التربية في إجراءاتها بتعويض الطلبة عن المناهج الدراسية إلكترونيا وإلغاء أو تخفيض أقساط المدارس الأهلية، ضعيف بنسبة 43%.

    وضعف أكبر من التربية، سجلته وزارة التعليم في إجراءاتها في تعويض الطلبة عن المناهج الدراسية إلكترونيا، وإلغاء أو تخفيض أقساط الكليات الأهلية بنسبة 50%.

    وعن مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان في أماكن الحجر والعزل الصحي وتوفير الخدمات الأساسية، والصحية، والطبية، فقد أعطتها المفوضية درجة مقبول بنسبة 43%.

    وتراوحت نسبة الإجراءات المتخذة في مخيمات النزوح لمواجهة المرض، ما بين مقبول، ومتوسط بنسبة 28%.

    وأفادت الإحصائية، بأن الإجراءات المتخذة في صالات الولادة للوقاية من المرض وحماية الأم، والطفل مقبولة بنسبة 36%.

    وأكد البياتي نقلا عن الإحصائية، أن التوافر للمستشفيات الخاصة بالتشخيص والحجر والعزل مقارنة بنسبة المحافظة ضعيف بنسبة 50%، وتوزيع أماكن الحجر، والعلاج بصورة استراتيجية في أنحاء المحافظة بصورة تمكن إمكانية الوصول للجميع مقبول بنسبة 50%.

    © REUTERS / ESSAM AL-SUDANI
    وزير الصحة العراقي يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية... صور
    وأكمل، أن الجودة في الخدمات المقدمة في المستشفيات وتوفير المستلزمات الضرورية للوقاية والعلاج خاصة للحالات الحرجة "ردهات انعاش الرئة" مقبولة بنسبة 43%، والمساواة، وعدم التمييز في الخدمات المقدمة بين المواطنين، وبين منطقة، وأخرى جيدة بنسبة 50%.

    وأتم عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، مثلما جاء في الحصيلة التي خصنا بها، والمعدة من قسم التخطيط، الإحصاء في المفوضية، أن مشاركة المعلومات الخاصة بالمريض معه أو مع أهله، واشراكه في العلاج متوسطة بنسبة 43%.

    وأعلنت وزارة الصحة، والبيئة العراقية، في بيان تلقته مراسلتنا، يوم أمس الأحد، 29 مارس/آذار، أن مختبراتها سجلت 41 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي :

    7 إصابات في جانب الرصافة من بغداد، وإصابة في مدينة الطب، دون تسجيل إصابة في جانب الكرخ، مع ثمانية إصابات في البصرة أقصى جنوب البلاد.

    كما سجلت الوزارة، 11 إصابة بفيروس كورونا في محافظة كربلاء، و8 في أربيل مركز إقليم كردستان، وأيضاً 8 في البصرة، و5 في النجف، وإصابة واحدة في السليمانية.

    وأكدت وزارة الصحة والبيئة، أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، منوهة إلى أن مجموع الإصابات الكلي بلغ 547 إصابة، والوفيات 42 حالة وفاة، وحالات الشفاء 143 حالة شاء تام.

    هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

     

    الموضوع:
    آخر تطورات فيروس "كورونا" في العالم (24)
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    موسكو قبل وبعد إغلاق الأماكن العامة، في إطار اجراءات للوقاية من فيروس كورونا، 28  مارس 2020
    كل الأماكن مشتاقة لك...موسكو قبل وبعد العزل الصحي
    التنين الأحمر يتعافى
    "التنين الأحمر" يتعافى
    أكثر 6 أسئلة انتشارا عن فيروس كورونا وأجوبتها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك