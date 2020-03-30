العراق يستخدم طائرات مسيرة لتعقيم المعالم الدينية بسبب تفشي كورونا... صور

انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، لعمال في العراق، في محافظة كربلاء، يقومون باستخدام طائرات مسيرة صغيرة، لتعقيم المعالم الدينية في المدينة.

وسجلت وزارة الصحة العراقية، يوم أمس الأحد، 11 إصابة بفيروس كورونا في محافظة كربلاء، و8 في أربيل مركز إقليم كردستان، وأيضا 8 في البصرة، و5 في النجف، وإصابة واحدة في السليمانية.

#العراق " كربلاء" حملة تعفير جوية كأجراء احترازي ضد فايروس #كورونا



" الي اعرفه وزارة الزراعة أيضا تمتلك طائرات صغيرة لرش المبيدات ، المفروض تستخدم الان وهذا وقتها . #CoronaVirusUpdates pic.twitter.com/MYAwb5E8eu — وسام (@biology_90) March 16, 2020

​وأفادت الصحة، بأن مؤسسات سجلت 12 حالة شفاء تام من المرض موزعة بواقع 7 حالات في السليمانية، و3 في دهوك، بإقليم كردستان، وحالة في الرصافة ببغداد، وحالة في الديوانية.

وأكدت وزارة الصحة والبيئة، أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، منوهة إلى أن مجموع الإصابات الكلي بلغ 547 إصابة، و42 حالة وفاة، و143 شفاء تام.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 725 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 34 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 152 ألف شخص.