حكومة صنعاء: طيران التحالف ينشر كورونا في اليمن بإلقاء كمامات وأشياء أخرى

اتهم يوسف الحاضري، الناطق باسم وزارة الصحة العامة والسكان في صنعاء، التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بالسعي لإدخال فيروس كورونا إلى اليمن.

وقال الحاضري في بيان، وصل "سبوتنيك" نسخة منه، إن "طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي -حسب وصفه- أنزل كمامات وجه وأشياء أخرى على محافظتي الحديدة (مديرية الحالي) والمحويت (مديرية خميس بني سعد) في خطوة غريبة وغير واقعية أن يلقي الطيران هذه المواد على المدن في ظل انتشار وباء فيروس كورونا".

وتابع في البيان "إننا في وزارة الصحة العامة والسكان نستنكر قيام التحالف بهذه الخطوة في ظل بقاء اليمن خالية من هذا الوباء بعد أكثر من 100 يوم من انتشاره على مستوى العالم ونحملهم المسؤولية الكاملة عن نشر هذا الوباء بهذه الطريقة أو بطرق أخرى كتكثيف حركة السفر إلى اليمن في ظل تقليصها وتعليقها في جميع مطارات ومنافذ العالم".

ودعا البيان الأمم المتحدة عامة ومنظمة الصحة العالمية خاصة للاضطلاع بمسؤوليتها الإنسانية والقانونية تجاه هذه الممارسات والإجراءات التي يقوم بها التحالف ويهدد بها الأمن والسلم في اليمن ويسعى لإدخال فيروس كورونا إليه في ظل الوضع الصحي الضعيف الذي يعيشه اليمن منذ 5 أعوام جراء العدوان والحصار، على حد قوله.

كما دعا وزارة الصحة جميع المواطنيين إلى توخي الحذر وعدم ملامسة أي مواد يتم إسقاطها من الطيران وإبلاغ الجهات الصحية والامنية المختصة بتلك المواد والتحفظ عليها بعيدا عن الناس حتى تأتي الجهات المختصة حفاظا على سلامتهم.