الإمارات: إجمالي الإصابات بكورونا يصل 611 حالة... و61 حالة شفاء

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) تم الإعلان أيضاً عن تسجيل حالتي وفاة بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس ، تعودان لمصاب من الجنسية العربية، يبلغ من العمر 48 عاماً، كان يعاني من أمراض في القلب وضغط الدم والسكري، أما حالة الوفاة الثانية لآسيوي يبلغ من العمر 42 عاماً كان يعاني أيضًا من أمراض في القلب، مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة إلى 5 حالات.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية والتي عقدتها حكومة الإمارات اليوم في إمارة أبو ظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة.

وتحدثت فيها الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس، إلى جانب الدكتورة آمنة الضحاك، متحدث عن وزارة التربية والتعليم حول مستجدات العام الدراسي.