مدير عام "الصحة العالمية": قرار الملك سلمان يجسد مفهوم "الصحة للجميع"

علق مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، على قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وأمر الملك سلمان، اليوم الاثنين، بعلاج المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة، المصابين بفيروس كورونا، مجانا.

وقال أدهانوم، على "تويتر": "هذا القرار يجسد مفهوم الصحة للجميع. كل الشكر للملك سلمان، على قيادتك والتزامك بالتأكيد على حق كل شخص في الخدمة الصحية، التي يحتاج إليها لمحاربة كورونا".

This is what #HealthForAll means! Thank you so much @KingSalman for your leadership and commitment to ensure everyone has access to the health services needed to fight #COVID19. I hope other countries will follow your lead! Solidarity!https://t.co/mO3O08DSWP — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 30, 2020

وأضاف: "أتمنى أن تسلك دول أخرى ذات الطريق، وتتبع الأسلوب الذي قمت به في القيادة".

وقال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي، إن "الملك سلمان أمر بعلاج مرضى "كورونا" من مقيمين ومواطنين ومخالفين لنظام الإقامة في جميع أنحاء المملكة مجانا".

​وأعلنت السلطات السعودية، أمس الأحد، عن تسجيل أربع وفيات و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد-19" في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي: "يضاف إلى عدد الحالات المسجلة سابقًا 96 حالة جديدة، ويبلغ عدد الحالات 1299 حالة"، مضيفا: "تم تسجيل 4 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 8"، لافتًا إلى أن "معظم المصابين في حالة صحية طيبة بينهم 12 في حالة حرجة".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 740 ألف مصاب، بينهم أكثر من 35 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 156 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 142 ألف مصاب وأكثر من 2400 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 97 ألف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الاثنين.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 85 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 63 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 41 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 40 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 19 ألف، وسويسرا بأكثر من 15 ألفا، ثم بلجيكا بنحو 12 ألف إصابة، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 11 ألف إصابة، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.