تسجيل
15:13 GMT01 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    نبيلة مكرم عبيد

    وزيرة الهجرة المصرية تكشف تفاصيل التنسيق بين الوزارات لإعادة العالقين في الخارج

    © Photo / ministry of immigration
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic3.img.sputniknews.com/img/103714/81/1037148183_0:88:1228:778_1200x674_80_0_0_44bbd176872179f0c4d37648c455b773.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202003301045018180-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/

    قالت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، إن غرفة عمليات الوزارة تلقت 13916 استفسارا وطلبات وشكاوى للمصريين العالقين في الخارج بسبب "كورونا".

    وأضافت الوزيرة في حديثها لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الغرفة تلقت حتى اليوم 13916 من استفسارات وطلبات وشكاوى للمصريين في الخارج، تمثلت في نحو 9596 رسالة عبر الواتساب المخصص لغرفة العلميات، و2363 استفسارا وشكوى من العالقين، عبر نماذج التسجيل الإلكتروني، إضافة إلى 1300 رسالة عبر فيسبوك، ونحو 531 بريدا إلكترونيا، و116 استفسارا وشكوى عبر الخط الساخن.

    نهر النيل ـ مصر
    © Sputnik . Ashraf Kamal
    هل تواجه مصر نفس مصير إيطاليا بشأن كورونا؟... الصحة العالمية ترد

    كما التقت غرفة العلميات بـ10 أشخاص كان لديهم استفسار بشأن الإجراءات المتخذة في إطار تقييد حركة المواطنين بين الدول.

    وأوضحت الوزيرة أن الشكاوى والاستفسارات تنوعت بين طلب العودة للعمل وانتهاء الإقامة وانتهاء التأشيرات، والالتحاق بعائل والعودة النهائية للوطن، وطلب العودة بعد انتهاء الزيارة، وأخرى حول تحاليل (PCR)، المشترطة من بعض الدول.

    وتابعت "جاءت الشكاوى من عدة دول من بينها المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وقطر، وإيطاليا، وفرنسا، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والصين، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا".

    وبحسب الوزيرة فإن التنسيق بين مختلف الوزارات مستمر على مدار الساعة لتوحيد الجهود لإيجاد حلول لمشكلات الحالات الإنسانية العالقة، وأن الوزارة لن تدخر جهدا في حل مشكلات المصريين بالخارج، حيث تعمل غرفة عمليات الوزارة على مدار الساعة.

    وكشفت الوزيرة عن العمليات التي قامت بها خلال الفترة الماضية "ضمن عمليات التنسيق حين تلقينا مناشدة من 37 مصريا عالقا بتونس، وعلى الفور تم التنسيق مع السيد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، والذي عمل على التنسيق مع الخطوط الجوية التونسية، لنقل المصريين العالقين في مطار قرطاج بتونس، كما أن المصريين العائدين أغلبهم كان عالقا بعد توقف رحلات الطيران وهم في زيارات عمل، أو زيارات سريعة، والبعض الآخر يعمل في اليونيسيف ومنظمات الأمم المتحدة في ليبيا وتوجه لتونس ليتمكن من العودة".

    وأكدت الوزيرة تواصلها مع سفير الكويت بالقاهرة، لتنسيق عودة المصريين من حاملي الإقامات، بعد إجراء فحص "PCR"، والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، كما تم التنسيق لتخصيص رحلات استثنائية لإعادة المواطنين العالقين في المملكة السعودية.

    وكذلك التنسيق لحل أزمة المصريين العالقين في مطار الأردن، والتواصل والتنسيق لإعادة مصريين عالقين بالسودان، وتيسير استبدال تذاكر الطيران للمصريين الراغبين في العودة أو السفر قبل موعد تعليق الطيران في 19 مارس/آذار، كما تم التواصل مع الجهات المعنية بمصر والمغرب لعودة فريق عمل شركة السويس للحاويات، فضلًا عن التعاون والتنسيق لعودة 1700 طالب ومواطن مصري عالق على الحدود السودانية.

    وأكدت الوزيرة السفارات المصرية هي الجهة المسؤولة عن تلقى الطلبات واتخاذ القرارات بشأن إجلاء المواطنين المصريين بالخارج.

    وأهابت الوزيرة بالمواطنين اتخاذ أقصى درجات الحذر وتجنب الوقوع فى براثن المضللين وأى شائعات يرددونها، خاصة بعد تلقيها استفسارات متكررة من الطلبة المصريين الدارسين بأوكرانيا وأسرهم، والتى تطلب توفير طائرات إجلاء إستثنائية لإعادتهم إلى أرض الوطن.

    وتابعت مكرم أن السفارات المصرية بكافة الدول تعمل بالتعاون أيضا مع وزارة الطيران المدني على التنسيق واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بخصوص إجلاء المصريين العالقين، موضحة أن الدولة المصرية بكل أجهزتها تبذل أقصى جهد حتى نتخطى هذه الأزمة بسلام.

    انظر أيضا:

    أول مطربة مصرية تعلن إصابتها بفيروس كورونا... فيديو
    إعلام... وفاة أول طبيب مصري بسبب فيروس كورونا
    هل تواجه مصر نفس مصير إيطاليا بشأن كورونا؟... الصحة العالمية ترد
    الكلمات الدلالية:
    وزيرة الهجرة المصرية, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    طالبات قوات الحماية من الإشعاع الكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية
    القوة الناعمة في مكافحة الإشعاعات والعدوى في روسيا
    ترامب يعترف بإخفاء الحقيقة حول كورونا
    ترامب يعترف بإخفاء الحقيقة حول كورونا
    ضحايا الجيش الأبيض في معركة كورونا
    ضحايا الجيش الأبيض في معركة كورونا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك