"أنصار الله" تدين غارات التحالف وتتهم الأمم المتحدة بالتغطية على ممارساته

اعتبرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين، الغارات المكثفة لطيران التحالف العربي على مناطق سيطرتها، "تصعيدا خطيرا".

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن الناطق باسم حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من الجماعة في صنعاء، وزير الإعلام، ضيف الله الشامي، قوله إن "غارات العدوان تصعيد خطير ليس بجديد، وهو يكشف أنهم (التحالف) ليسوا في وارد وقف العدوان".

وأضاف الشامي، وهو عضو المكتب السياسي للجماعة: "استهداف المناطق الآهلة بالسكان في العاصمة صنعاء وصعدة والحديدة دليل على إجرام العدوان".

وتابع: "السلام الذي نعرفه عن العدوان هو سلام قتل الأطفال وقصف المدن لـ 5 سنوات"، وأردف: "كلما تحدث العدو عن السلام رافقه تصعيد في استهداف المناطق المدنية".

وانتقد وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ اليمنية الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، بالقول: "مواقف الأمم المتحدة وغريفيث تأتي للتغطية على جرائم العدوان حتى التي استهدفت عاملين في الأمم المتحدة".

على صعيد متصل، قالت "المسيرة" إن غارات التحالف العربي على الكلية الحربية في منطقة الروضة شمال صنعاء، في وقت سابق اليوم، "استهدفت اسطبلات الخيول، وأسفرت عن مقتل أحد مربيها وجرح 2، ونفوق 70 خيلاً عربياً أصيلاً وإصابة 30 آخرين".

ونفذ التحالف العربي، اليوم، 19 غارة جوية على العاصمة صنعاء استهدفت معسكرات الكلية الحربية والصواريخ وقاعدة الديلمي الجوية والصيانة العسكرية ولواءي الحفا والنهدين وموقع تبة التلفزيون.

وأعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، في بيان بوقت سابق من اليوم، تنفيذ عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع لجماعة أنصار الله، في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال التحالف "العملية العسكرية هدفها تدمير التهديد الباليستي للحوثيين والقدرات النوعية والتي تهدد حياة المدنيين"، مشدداً على "الاستمرار باتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات المليشيات المتعمدة باستهداف المدنيين".